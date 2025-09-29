Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:52

«Дело коллективное»: Машков об изменении формата премии «Золотая маска»

Машков: формат «Золотой маски» изменили с учетом командной работы театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формат премии «Золотая маска» изменили, так как в каждом спектакле задействованы не только актеры и режиссеры, а множество других деятелей, заявил народный артист России Владимир Машков на конференции, посвященной итогам сезона. Он назвал театр коллективным делом, передает корреспондент NEWS.ru.

Театр — дело коллективное. И спектакль имеет в себе огромное количество художественных соединений: художников по свету, артистов, режиссеров, техников сцены, бутафоров. Это огромный коллектив, — подчеркнул Машков.

Машков пояснил, что даже за выходом одного актера на сцену стоит большая команда: режиссеры, бутафоры, техники, художники по свету. По этой причине номинации теперь будут направлены на выявление лучшего спектакля, а награду получит весь коллектив.

Прежде премию «Золотая маска» вручали в разных номинациях — отдельно за драматические, музыкальные и другие спектакли. Например, в рамках оперы, мюзикла и балета, помимо номинации «Лучший спектакль», награждались также режиссер, художник-постановщик, композитор, художник по свету.

Ранее генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев заявил, что относительно скромный репертуар стал главной проблемой Большого театра на сегодняшний день. Гордиться этим нельзя, но коллектив, по его словам, работает над решением.

