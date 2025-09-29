«Дело коллективное»: Машков об изменении формата премии «Золотая маска»

Формат премии «Золотая маска» изменили, так как в каждом спектакле задействованы не только актеры и режиссеры, а множество других деятелей, заявил народный артист России Владимир Машков на конференции, посвященной итогам сезона. Он назвал театр коллективным делом, передает корреспондент NEWS.ru.

Театр — дело коллективное. И спектакль имеет в себе огромное количество художественных соединений: художников по свету, артистов, режиссеров, техников сцены, бутафоров. Это огромный коллектив, — подчеркнул Машков.

Машков пояснил, что даже за выходом одного актера на сцену стоит большая команда: режиссеры, бутафоры, техники, художники по свету. По этой причине номинации теперь будут направлены на выявление лучшего спектакля, а награду получит весь коллектив.

Прежде премию «Золотая маска» вручали в разных номинациях — отдельно за драматические, музыкальные и другие спектакли. Например, в рамках оперы, мюзикла и балета, помимо номинации «Лучший спектакль», награждались также режиссер, художник-постановщик, композитор, художник по свету.

