29 сентября 2025 в 11:26

Опубликован последний пост устроившего поножовщину в техникуме экс-студента

В Архангельске напавший на техникум студент опубликовал террористический лозунг

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Юноша, напавший с ножом на преподавателей и учеников Архангельского техникума строительства и экономики, за несколько часов до совершения преступления опубликовал в своих соцсетях террористический лозунг, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, аналогичная фраза была написана на гильзах, найденных на месте убийства генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Также бывший студент выложил картинку, на которой изображен человек в капюшоне, маске и с пистолетом в руках. Некоторые источники предположили, что молодой человек подражал убийце предпринимателя. Предварительно, нападавший решил отомстить за свое отчисление.

Ранее сообщалось, что бывшему студенту может грозить до 15 лет лишения свободы. Против 18-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более лиц». Согласно имеющимся сведениям, первой жертвой нападавшего стала преподаватель русского языка Ольга Иванова — он попытался убить ее сразу после проникновения в здание.

нападения
Архангельск
студенты
поножовщины
