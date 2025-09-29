Появилось видео из техникума, где отчисленный студент устроил поножовщину

Студент, отчисленный из техникума в Архангельске и напавший с ножом на преподавателей, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Говорят, в Архангельске». На кадрах можно заметить маску, в которой был юноша, а также сам нож. В учебном заведении работает полиция.

По предварительной информации, 18-летний агрессор ворвался в кабинет и вонзил нож в спину преподавательницы три раза. Во время побега он также успел ранить другую сотрудницу учебного заведения. Подростка остановили другие студенты.

Ранее сообщалось, что нападавший ранил троих: преподавателя по литературе, завуча и студента. Их экстренно доставили в ближайшие больницы. Другие обстоятельства атаки выясняются.

Ранее подросток напал на школьника с ножом во время урока в городе Зиме Иркутской области. По словам одного из одноклассников, юноша мог сделать это из-за давнего конфликта. После нападения пострадавший убежал из класса в медпункт. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что учебный процесс в школе, где произошло нападение с ножом, продолжился в штатном режиме.