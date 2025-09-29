Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:30

Боец MMA раскрыл, как относится к выступлениям под нейтральным флагом

Максим Рындовский Максим Рындовский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в интервью NEWS.ru заявил, что понимает спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. Он отметил, что об этом в основном заботятся федерации и политики.

Для меня не столь важны флаги и гимны, гораздо важнее наша общая история, вера, культура. Понимаю спортсменов, которые едут выступать под нейтральным флагом. Это их путь, единственное занятие в жизни, попытка самореализоваться. Есть обеспокоенность федераций, разных политиков. Они взращивали спортсменов, и когда те не представляют страну, это их огорчает. Но даже когда спортсмены представляют другие страны, здравомыслящие люди могут почитать, углубиться, понять, где он вырос, — заявил Рындовский.

Ранее он рассказал о пытках киевскими силовиками в марте 2022 года. Боец отметил, что при задержании никаких обвинений выдвинуто не было.

До этого Рындовский связал похищение на Украине со своей позицией. С начала СВО спортсмен говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами.

