Чудо-закуска из простых ингредиентов: если гости на пороге, а в грязь лицом не хочется ударить

Если гости на пороге, а вы хотите угостить их оригинальной закуской, есть один рецепт. Приготовьте нежную намазку из тунца — она покорит даже начинающих кулинаров своей простотой.

Возьмите банку тунца, четыре яйца, два плавленых сырка, красную луковицу и соль по вкусу. Сварите яйца, натрите их на терке. Тунец разомните вилкой до состояния пасты. Лук нарежьте, ошпарьте кипятком для мягкости. Плавленые сырки натрите.

Соедините все ингредиенты, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Охладите закуску перед подачей. Не забудьте о хлебе — гости будут в восторге от этого деликатеса!

