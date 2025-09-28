Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 15:56

Чудо-закуска из простых ингредиентов: если гости на пороге, а в грязь лицом не хочется ударить

Если гости на пороге, а вы хотите угостить их оригинальной закуской, есть один рецепт. Приготовьте нежную намазку из тунца — она покорит даже начинающих кулинаров своей простотой.

Возьмите банку тунца, четыре яйца, два плавленых сырка, красную луковицу и соль по вкусу. Сварите яйца, натрите их на терке. Тунец разомните вилкой до состояния пасты. Лук нарежьте, ошпарьте кипятком для мягкости. Плавленые сырки натрите.

Соедините все ингредиенты, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Охладите закуску перед подачей. Не забудьте о хлебе — гости будут в восторге от этого деликатеса!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

