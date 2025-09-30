Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:00

Яблочные оладушки — самый вкусный осенний завтрак: подаем с вареньем и сливочным маслом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные оладушки — самый вкусный осенний завтрак: подаем с вареньем и сливочным маслом. Идеальный завтрак или десерт к чаю. Сочетают сладость фруктов с легкой пышностью теста, а хрустящая корочка делает их особенно аппетитными.

Ингредиенты

  • Крупные яблоки — 3–4 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Ванилин — 1 г
  • Сода — на кончике ножа
  • Яйцо — 2 шт.
  • Соль — щепотка
  • Мука — 5–6 ст. л. (регулируйте по консистенции)
  • Масло — для жарки

Приготовление

  1. Яблоки моем, очищаем от кожицы (если она мягкая, можно оставить) и натираем на крупной терке или измельчаем в блендере. Смешиваем с сахаром, яйцами, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляем муку и соду, доводя тесто до консистенции густой сметаны. Разогреваем сковороду на среднем огне с маслом.
  2. Столовыми ложками выкладываем тесто и жарим оладушки до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы они хорошо пропеклись. Подаем горячими, можно с медом или любимым вареньем.

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

