Яблочные оладушки — самый вкусный осенний завтрак: подаем с вареньем и сливочным маслом. Идеальный завтрак или десерт к чаю. Сочетают сладость фруктов с легкой пышностью теста, а хрустящая корочка делает их особенно аппетитными.

Ингредиенты

Крупные яблоки — 3–4 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Ванилин — 1 г

Сода — на кончике ножа

Яйцо — 2 шт.

Соль — щепотка

Мука — 5–6 ст. л. (регулируйте по консистенции)

Масло — для жарки

Приготовление

Яблоки моем, очищаем от кожицы (если она мягкая, можно оставить) и натираем на крупной терке или измельчаем в блендере. Смешиваем с сахаром, яйцами, ванилином и щепоткой соли. Постепенно добавляем муку и соду, доводя тесто до консистенции густой сметаны. Разогреваем сковороду на среднем огне с маслом. Столовыми ложками выкладываем тесто и жарим оладушки до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы они хорошо пропеклись. Подаем горячими, можно с медом или любимым вареньем.

