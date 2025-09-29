Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:00

Капустные оладьи с морковью — прекрасный способ вкусно и полезно накормить семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подавайте их с освежающим сметанно-огуречным соусом, и вы получите идеальный гарнир или легкое самостоятельное блюдо, которое понравится даже детям.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 500 г
  • Морковь — 1/2 шт.
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Кефир — 120 мл
  • Мука — 7 ст. л.
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Масло топленое или сливочное — для жарки

Для соуса

  • Сметана — 4 ст. л.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Капусту, морковь и лук мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками до выделения сока. Добавьте яйцо, кефир, мелко нарубленную зелень, специи и постепенно введите муку, замесив однородное тесто.
  2. Столовой ложкой выкладывайте оладьи на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Для соуса натрите огурец на мелкой терке, смешайте со сметаной, пропущенным через пресс чесноком и измельченной зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили оладьи из кабачка и сыра. Вкусная закуска покорит семью.

