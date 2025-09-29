Капустные оладьи с морковью — прекрасный способ вкусно и полезно накормить семью

Подавайте их с освежающим сметанно-огуречным соусом, и вы получите идеальный гарнир или легкое самостоятельное блюдо, которое понравится даже детям.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 500 г
- Морковь — 1/2 шт.
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Кефир — 120 мл
- Мука — 7 ст. л.
- Зелень свежая — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Паприка — по вкусу
- Масло топленое или сливочное — для жарки
Для соуса
- Сметана — 4 ст. л.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень — по вкусу
Приготовление
- Капусту, морковь и лук мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками до выделения сока. Добавьте яйцо, кефир, мелко нарубленную зелень, специи и постепенно введите муку, замесив однородное тесто.
- Столовой ложкой выкладывайте оладьи на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Для соуса натрите огурец на мелкой терке, смешайте со сметаной, пропущенным через пресс чесноком и измельченной зеленью. Приятного аппетита!
