Капустные оладьи с морковью — прекрасный способ вкусно и полезно накормить семью

Подавайте их с освежающим сметанно-огуречным соусом, и вы получите идеальный гарнир или легкое самостоятельное блюдо, которое понравится даже детям.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 500 г

Морковь — 1/2 шт.

Лук репчатый — 1/2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Кефир — 120 мл

Мука — 7 ст. л.

Зелень свежая — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка — по вкусу

Масло топленое или сливочное — для жарки

Для соуса

Сметана — 4 ст. л.

Огурец свежий — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Зелень — по вкусу

Приготовление

Капусту, морковь и лук мелко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками до выделения сока. Добавьте яйцо, кефир, мелко нарубленную зелень, специи и постепенно введите муку, замесив однородное тесто. Столовой ложкой выкладывайте оладьи на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Для соуса натрите огурец на мелкой терке, смешайте со сметаной, пропущенным через пресс чесноком и измельченной зеленью. Приятного аппетита!

