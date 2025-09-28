Эта морковка вкуснее корейской: готовим салат по-русски с чумовой заправкой. Этот салат — настоящий взрыв свежести и красок на вашем столе! Хрустящая морковь, ароматная кинза и пикантная заправка с цитрусовыми нотками создают гармоничный и очень полезный вкус. Идеальный легкий гарнир или самостоятельное блюдо для тех, кто ценит яркость и пользу.

Ингредиенты

Морковь свежая— 250 г

Кинза свежая— 20 г

Кунжут— 1 ч. л.

Для заправки

Масло подсолнечное нерафинированное — 1 ст. л.

Апельсиновый сок свежевыжатый — 2 ст. л.

Дижонская горчица — 0,5 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль морская — щепотка

Кумин — 0,5 ч. л.

Куркума — 0,25 ч. л.

Корица — щепотка

Приготовление

Свежую морковь нужно натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой и отправить в миску. Добавьте к моркови мелко нарезанную свежую кинзу и кунжут. Для заправки смешайте в отдельной посуде масло, свежевыжатый апельсиновый сок, дижонскую горчицу, пропущенный через пресс чеснок и все специи, взбейте до однородной эмульсии. Заправьте салат получившимся соусом и хорошо перемешайте, дайте ему постоять 5–10 минут, чтобы морковь пропиталась ароматами и слегка промариновалась. Приятного аппетита!

