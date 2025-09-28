Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:30

Эта морковка вкуснее корейской: готовим салат по-русски с чумовой заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта морковка вкуснее корейской: готовим салат по-русски с чумовой заправкой. Этот салат — настоящий взрыв свежести и красок на вашем столе! Хрустящая морковь, ароматная кинза и пикантная заправка с цитрусовыми нотками создают гармоничный и очень полезный вкус. Идеальный легкий гарнир или самостоятельное блюдо для тех, кто ценит яркость и пользу.

Ингредиенты

  • Морковь свежая— 250 г
  • Кинза свежая— 20 г
  • Кунжут— 1 ч. л.

Для заправки

  • Масло подсолнечное нерафинированное — 1 ст. л.
  • Апельсиновый сок свежевыжатый — 2 ст. л.
  • Дижонская горчица — 0,5 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль морская — щепотка
  • Кумин — 0,5 ч. л.
  • Куркума — 0,25 ч. л.
  • Корица — щепотка

Приготовление

  1. Свежую морковь нужно натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой и отправить в миску. Добавьте к моркови мелко нарезанную свежую кинзу и кунжут. Для заправки смешайте в отдельной посуде масло, свежевыжатый апельсиновый сок, дижонскую горчицу, пропущенный через пресс чеснок и все специи, взбейте до однородной эмульсии.
  2. Заправьте салат получившимся соусом и хорошо перемешайте, дайте ему постоять 5–10 минут, чтобы морковь пропиталась ароматами и слегка промариновалась. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.

Читайте также
Сырые кабачки по-корейски: закуска в обалденном маринаде с сахаром и имбирем
Общество
Сырые кабачки по-корейски: закуска в обалденном маринаде с сахаром и имбирем
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Общество
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество
Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Минтай, запеченный в яйце со сметаной: всего 93 ккал в 100 граммах
Общество
Минтай, запеченный в яйце со сметаной: всего 93 ккал в 100 граммах
Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи
Общество
Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи
салат
морковь
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.