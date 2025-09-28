Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 13:49

В Челябинске перекрыли движение транспорта на мосту из-за провала асфальта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Провал асфальта произошел на мосту у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта в Челябинске, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Причиной аварии стал расход деформационного шва. В результате движение транспорта на участке было перекрыто.

На мосту, у развязки ул. Игуменка и Троицкого тр., на проезжей части произошел провал асфальта вследствие разошедшегося деформационного шва. На данном участке ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве уточнили, что ремонтные работы на мосту были завершены. Движение транспорта восстановлено в полном объеме.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Как уточнили в Telegram-канале, посвященному оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, ограничения действовали с 11:58 до 12:18 мск.

До этого в Москве прошел Московский мотофестиваль, посвященный закрытию сезона в 2025 году. До прохождения колонны было перекрыто движение по внешней стороне Садового кольца и прилегающим улицам.

