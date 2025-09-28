В Челябинске перекрыли движение транспорта на мосту из-за провала асфальта

Провал асфальта произошел на мосту у развязки улицы Игуменка и Троицкого тракта в Челябинске, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Причиной аварии стал расход деформационного шва. В результате движение транспорта на участке было перекрыто.

На мосту, у развязки ул. Игуменка и Троицкого тр., на проезжей части произошел провал асфальта вследствие разошедшегося деформационного шва. На данном участке ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве уточнили, что ремонтные работы на мосту были завершены. Движение транспорта восстановлено в полном объеме.

