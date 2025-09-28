Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 13:49

В РСТ рассказали, как один документ может решить судьбу путешествия в Китай

Вице-президент РСТ Барзыкин: россиян могут ждать сложности при въезде в Китай

Юрий Барзыкин

Российские туристы могут столкнуться со сложностями при пересечении китайской границы, заявил Lenta.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он рекомендовал проверять срок действия заграничного паспорта, который должен составлять не менее шести месяцев на момент поездки.

Также Барзыкин посоветовал заранее бронировать авиабилеты и места в гостиницах или апартаментах. По его словам, это поможет подтвердить пограничным службам планы пребывания в стране.

Российские туристы проявили рекордный интерес к пляжному отдыху в Китае в летнем сезоне 2025 года. Согласно данным исследования сервиса Onlineturns, спрос на туры в китайские курортные зоны вырос на 151,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Специалисты отмечают, что рост популярности КНР особенно значителен, учитывая влажный низкий сезон в регионе в летние месяцы. При этом стоимость туров повысилась несущественно — всего на 2,7%.

Эксперт РСТ Михаил Абасов до этого заявил, что понятие «лояльных стран» по отношению к россиянам в Европе фактически исчезло. Даже Греция и Венгрия теперь требуют предоставления полного пакета документов, включая подтвержденные брони отелей и авиабилетов. Для повышения вероятности успешной поездки Абасов рекомендует начинать подготовку за шесть месяцев до планируемого путешествия.

