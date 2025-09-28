Готовим «Чингисхан» с курицей и свеклой: бюджетный салат с вау-вкусом

Готовим «Чингисхан» с курицей и свеклой: бюджетный салат с вау-вкусом! Смелый и сытный салат, сочетающий сладость свеклы, пикантность курицы и терпкость чернослива. Многослойная композиция с ореховыми нотами станет главным акцентом праздничного стола.

Ингредиенты

Свекла — 2 шт. (средние)

Морковь — 1 шт.

Филе куриное — 200 г

Сыр твердый — 75 г

Чернослив без косточек — 50 г

Орехи грецкие — 75 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 150 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Зелень — для украшения

Приготовление

Свеклу и морковь отварите до готовности, очистите, натрите на отдельных тарелках. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте на масле до золотистости, остудите. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем измельчите. Орехи подсушите на сковороде, порубите ножом. Чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на крупной терке. Выкладывайте слоями: 1) половина свеклы, 2) курица с орехами + майонез, 3) морковь с сыром + майонез, 4) чернослив + майонез, 5) оставшаяся свекла с чесноком. Уберите в холодильник на 1,5–2 часа для пропитки.

Совет: для баланса вкуса добавьте слой обжаренных шампиньонов.

Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.