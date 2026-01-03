Новый год — 2026
Раньше свекла пропадала в холодильнике, а теперь готовлю этот салат постоянно — осетинский рецепт поможет вам полюбить этот овощ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Раньше свекла пропадала в холодильнике, а теперь готовлю этот салат постоянно — осетинский рецепт, который поможет вам полюбить этот овощ. Именно этот салат станет поворотным: простой, яркий и очень характерный. В Осетии его готовят часто — из-за насыщенного вкуса, пользы и того самого ощущения «настоявшегося» блюда.

Ингредиенты: свекла отварная — по вкусу, соус ткемали — по вкусу, свежая кинза — по вкусу, чеснок — 1–2 зубчика, уцхо-сунели — по вкусу, хмели-сунели — по вкусу, красный перец — по вкусу.

Приготовление: свеклу отваривают до полной мягкости (примерно 1–1,5 часа), полностью остужают и нарезают или натирают удобным способом. Добавляют мелко нарезанную кинзу, измельченный чеснок, специи, соус ткемали, чтобы салат получился сочным, но не жидким. Все тщательно перемешивают и обязательно убирают в холодильник минимум на 4–8 часов — за это время свекла пропитывается специями и вкус становится насыщенным и гармоничным.

Простой, яркий и очень «восточный» — именно тот салат, который меняет отношение к свекле раз и навсегда.

Ранее мы готовили салат с ветчиной и сухариками: 4 простых ингредиента, а вкус потрясающий. Его всегда съедают первым.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
