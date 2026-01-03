Салат с ветчиной и сухариками: 4 простых ингредиента, а вкус потрясающий. Его всегда съедают первым

Готовим простой и вкусный салат с ветчиной и сухариками. Иногда самые простые салаты оказываются самыми удачными — без сложных заправок и редких продуктов. Этот вариант выручает, когда нужно быстро накрыть на стол или добавить что-то вкусное к основным блюдам. Сочный, хрустящий и очень аппетитный — исчезает буквально за минуты.

Ингредиенты: ветчина — 200 г, помидоры — 2–3 шт., твердый сыр — 150 г, сухарики по вкусу, майонез.

Приготовление: ветчину нарезают небольшим кубиком и выкладывают ровным слоем в салатницу, слегка смазывают майонезом. Сверху распределяют нарезанные кубиками помидоры и снова аккуратно промазывают майонезом. Далее добавляют тертый сыр, еще немного майонеза и завершают салат ровным слоем сухариков. Перед подачей можно дать салату постоять 5–10 минут, чтобы вкусы соединились, но сухарики при этом остались хрустящими. Простой, эффектный и очень вкусный — тот самый салат, который всегда просят приготовить еще.

