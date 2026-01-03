Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 07:00

Салат с ветчиной и сухариками: 4 простых ингредиента, а вкус потрясающий. Его всегда съедают первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим простой и вкусный салат с ветчиной и сухариками. Иногда самые простые салаты оказываются самыми удачными — без сложных заправок и редких продуктов. Этот вариант выручает, когда нужно быстро накрыть на стол или добавить что-то вкусное к основным блюдам. Сочный, хрустящий и очень аппетитный — исчезает буквально за минуты.

Ингредиенты: ветчина — 200 г, помидоры — 2–3 шт., твердый сыр — 150 г, сухарики по вкусу, майонез.

Приготовление: ветчину нарезают небольшим кубиком и выкладывают ровным слоем в салатницу, слегка смазывают майонезом. Сверху распределяют нарезанные кубиками помидоры и снова аккуратно промазывают майонезом. Далее добавляют тертый сыр, еще немного майонеза и завершают салат ровным слоем сухариков. Перед подачей можно дать салату постоять 5–10 минут, чтобы вкусы соединились, но сухарики при этом остались хрустящими. Простой, эффектный и очень вкусный — тот самый салат, который всегда просят приготовить еще.

Ранее мы готовили торт из лаваша с копченой курицей, который выручает в праздники. Закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Кармен» с добавлением аджики: мощный дуэт нежных ингредиентов и огненной заправки
Общество
Салат «Кармен» с добавлением аджики: мощный дуэт нежных ингредиентов и огненной заправки
Винегрет с квашеной капустой: легкий салат, который запускает пищеварение и дарит энергию
Общество
Винегрет с квашеной капустой: легкий салат, который запускает пищеварение и дарит энергию
Готовлю пирог в лаваше из остатков нарезок с новогоднего стола: вкусный и хрустящий
Общество
Готовлю пирог в лаваше из остатков нарезок с новогоднего стола: вкусный и хрустящий
Хит кухни США на Новый год: салат «Кобб» — бомба для новогоднего стола
Общество
Хит кухни США на Новый год: салат «Кобб» — бомба для новогоднего стола
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
Семья и жизнь
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
салаты
ветчина
простой рецепт
сухарики
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.