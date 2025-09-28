Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 06:00

Сырые кабачки по-корейски: закуска в обалденном маринаде с сахаром и имбирем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырые кабачки по-корейски: закуска в обалденном маринаде с сахаром и имбирем. Если вы любите яркие восточные акценты, этот рецепт станет открытием! Острые, пикантные кабачки с имбирно-чесночным ароматом — идеальная закуска к мясу, рыбе или самостоятельный перекус.

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 1 кг
  • Морковь — 1 шт. (крупная)
  • Масло растительное — 50 мл
  • Уксус столовый 9% — 50 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Имбирь свежий — 1 ч. л. (тёртый)
  • Соль — 1 ч. л.
  • Кориандр молотый — 1/2 ч. л.
  • Перец красный молотый — 1/4 ч. л.
  • Кунжут — 1 ч. л. (для подачи)

Приготовление

  1. Кабачки и морковь натрите на специальной тёрке для корейских салатов. Чеснок пропустите через пресс, имбирь натрите на мелкой тёрке. Смешайте овощи с чесноком и имбирём. В отдельной ёмкости соедините масло, уксус, сахар, соль и специи.
  2. Залейте маринадом овощи, тщательно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник на 6–8 часов. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. семян кориандра.

Ранее мы готовили треугольники из лаваша с крабовыми палочками. Хрустят, а начинка тянется.

