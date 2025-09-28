Сырые кабачки по-корейски: закуска в обалденном маринаде с сахаром и имбирем

Сырые кабачки по-корейски: закуска в обалденном маринаде с сахаром и имбирем. Если вы любите яркие восточные акценты, этот рецепт станет открытием! Острые, пикантные кабачки с имбирно-чесночным ароматом — идеальная закуска к мясу, рыбе или самостоятельный перекус.

Ингредиенты

Кабачки молодые — 1 кг

Морковь — 1 шт. (крупная)

Масло растительное — 50 мл

Уксус столовый 9% — 50 мл

Сахар — 1 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Имбирь свежий — 1 ч. л. (тёртый)

Соль — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1/2 ч. л.

Перец красный молотый — 1/4 ч. л.

Кунжут — 1 ч. л. (для подачи)

Приготовление

Кабачки и морковь натрите на специальной тёрке для корейских салатов. Чеснок пропустите через пресс, имбирь натрите на мелкой тёрке. Смешайте овощи с чесноком и имбирём. В отдельной ёмкости соедините масло, уксус, сахар, соль и специи. Залейте маринадом овощи, тщательно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник на 6–8 часов. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. семян кориандра.

