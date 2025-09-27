Вау-запеканка с курицей и кабачком: нежная и низкокалорийная

Вау-запеканка с курицей и кабачком: нежная и низкокалорийная

Вау-запеканка с курицей и кабачком: нежная и низкокалорийная. Идеальный обеденный пирог для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки. Сочетание сочного кабачка, нежной курицы и легкого сыра в воздушной рисовой основе. Готовится просто, а результат восхищает!

Ингредиенты для теста

Молоко — 150 мл

Яйца — 2 шт.

Мука рисовая — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Перец черный — щепотка

Для начинки

Кабачок молодой — 400 г

Филе куриное отварное — 200 г

Сыр легкий — 60 г

Укроп свежий — 3 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Кабачок нарежьте кружками или ломтиками. Курицу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Смешайте яйца с молоком, добавьте муку с разрыхлителем, соль и перец. В тесто добавьте кабачок, курицу, сыр, измельченный укроп и чеснок. Перелейте массу в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 200°C 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой.

Совет: для пикантности добавьте в начинку 50 г шпината или щавеля.

Ранее мы готовили обалденные оладьи. Натрите кабачок и сыр — и через 20 минут готово.