27 сентября 2025 в 12:00

Вау-запеканка с курицей и кабачком: нежная и низкокалорийная

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вау-запеканка с курицей и кабачком: нежная и низкокалорийная. Идеальный обеденный пирог для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки. Сочетание сочного кабачка, нежной курицы и легкого сыра в воздушной рисовой основе. Готовится просто, а результат восхищает!

Ингредиенты для теста

  • Молоко — 150 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука рисовая — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Перец черный — щепотка

Для начинки

  • Кабачок молодой — 400 г
  • Филе куриное отварное — 200 г
  • Сыр легкий — 60 г
  • Укроп свежий — 3 веточки
  • Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

  1. Кабачок нарежьте кружками или ломтиками. Курицу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Смешайте яйца с молоком, добавьте муку с разрыхлителем, соль и перец.
  2. В тесто добавьте кабачок, курицу, сыр, измельченный укроп и чеснок. Перелейте массу в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 200°C 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой.

Совет: для пикантности добавьте в начинку 50 г шпината или щавеля.

Ранее мы готовили обалденные оладьи. Натрите кабачок и сыр — и через 20 минут готово.

курица
кабачки
сыр
простой рецепт
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
