Вау-запеканка с курицей и кабачком: нежная и низкокалорийная. Идеальный обеденный пирог для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки. Сочетание сочного кабачка, нежной курицы и легкого сыра в воздушной рисовой основе. Готовится просто, а результат восхищает!
Ингредиенты для теста
- Молоко — 150 мл
- Яйца — 2 шт.
- Мука рисовая — 100 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Перец черный — щепотка
Для начинки
- Кабачок молодой — 400 г
- Филе куриное отварное — 200 г
- Сыр легкий — 60 г
- Укроп свежий — 3 веточки
- Чеснок — 1 зубчик
Приготовление
- Кабачок нарежьте кружками или ломтиками. Курицу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Смешайте яйца с молоком, добавьте муку с разрыхлителем, соль и перец.
- В тесто добавьте кабачок, курицу, сыр, измельченный укроп и чеснок. Перелейте массу в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 200°C 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой.
Совет: для пикантности добавьте в начинку 50 г шпината или щавеля.
Ранее мы готовили обалденные оладьи. Натрите кабачок и сыр — и через 20 минут готово.