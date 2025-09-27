Салат с шампиньонами и сырой морковью: эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда

Салат с шампиньонами и сырой морковью: эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда

Салат с шампиньонами и сырой морковью: эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда! Этот яркий салат сочетает в себе земляную нотку грибов, сладость моркови и нежность сыра. Идеальный баланс текстур и вкусов для легкого ужина или сытного перекуса. Готовится практически мгновенно!

Ингредиенты

Шампиньоны свежие — 200 г

Морковь — 1 шт. (средняя)

Сыр твердый — 50 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 80 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Петрушка свежая — 3 веточки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета, посолите. Морковь натрите на крупной терке, сыр — на мелкой. В салатнице соедините яйца, грибы, морковь и сыр. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленой петрушкой.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.

Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.