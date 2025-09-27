Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:30

Салат с шампиньонами и сырой морковью: эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с шампиньонами и сырой морковью: эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда! Этот яркий салат сочетает в себе земляную нотку грибов, сладость моркови и нежность сыра. Идеальный баланс текстур и вкусов для легкого ужина или сытного перекуса. Готовится практически мгновенно!

Ингредиенты

  • Шампиньоны свежие — 200 г
  • Морковь — 1 шт. (средняя)
  • Сыр твердый — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 80 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Петрушка свежая — 3 веточки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета, посолите. Морковь натрите на крупной терке, сыр — на мелкой.
  2. В салатнице соедините яйца, грибы, морковь и сыр. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленой петрушкой.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.

Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.

салат
шампиньоны
простой рецепт
яйца
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
