Салат с шампиньонами и сырой морковью: эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда! Этот яркий салат сочетает в себе земляную нотку грибов, сладость моркови и нежность сыра. Идеальный баланс текстур и вкусов для легкого ужина или сытного перекуса. Готовится практически мгновенно!
Ингредиенты
- Шампиньоны свежие — 200 г
- Морковь — 1 шт. (средняя)
- Сыр твердый — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 80 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Петрушка свежая — 3 веточки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками, обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета, посолите. Морковь натрите на крупной терке, сыр — на мелкой.
- В салатнице соедините яйца, грибы, морковь и сыр. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте рубленой петрушкой.
Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.
