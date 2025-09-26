Натерла кабачок и сыр — и через 20 минут готово: обалденные оладьи покорят семью

Натерла кабачок и сыр — и через 20 минут готово: обалденные оладьи покорят семью

Натерла кабачок и сыр и через 20 минут все готово: обалденные оладьи покорят семью. Нежные, ароматные и невероятно простые в приготовлении оладьи из кабачка станут идеальным завтраком или легким ужином. Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная текстура внутри покорят всю вашу семью с первой пробы!

Ингредиенты

Кабачок молодой — 1 шт. (около 300 г)

Сыр твердый — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Мука пшеничная — 3 ст. л.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко порубите. Смешайте кабачок, сыр, яйцо, укроп и чеснок. Добавьте муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или греческим йогуртом.

Совет: для диетического варианта запекайте в духовке на пергаменте при 180°C 20 минут.

Ранее мы готовили баклажаны с чесноком на зиму! Делайте побольше — банки будут улетать мгновенно.