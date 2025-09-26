«Одноклассники» запустили два просветительских проекта «Духовные тропы»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с журналом «Фома» запустила просветительский проект «Духовные тропы Золотого кольца» ко Всемирному дню туризма. Еще один одноименный проект ОК создал с «Открываем Россию заново».

В рамках первого проекта пользователям соцсети представят восемь онлайн-экскурсий по святыням России в формате видео. В ходе виртуальных путешествий они увидят священные места Сергиева Посада, Ярославля, Суздаля, Владимира, Костромы и других городов. Пользователям расскажут о храмах, монастырях, а также реликвиях. В качестве гида выступил диктор и ведущий Александр Ананьев.

Второй проект включает в себя экспедицию по святым местам Калужской области для авторов ОК и онлайн-марафон для пользователей. По итогам поездок блогеры соцсети разработают собственные маршруты. Кроме того, до 6 октября любой желающий сможет опубликовать свою историю о посещении святых мест с хештегом проекта.

Ранее «Одноклассники» выяснили, что более половины жителей крупных городов России (54%) в качестве хобби выбирают шитье, вязание или вышивку. Всего в опросе поучаствовало свыше пяти тысяч жителей из 16 городов-миллионников.