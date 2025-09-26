Площадь территорий, которые российские войска освободили в 2025 году в зоне СВО, примерно равна 45 Парижам, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают наступательные действия, передает РИА Новости.

Площадь освобожденных территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперед, освобождая исконно русские земли, — отметил Рогов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия с начала 2025 года освободила 4714 квадратных километров в зоне СВО и 205 населенных пунктов. По данным ведомства, за минувшие девять месяцев больше всего территорий под контроль ВС РФ перешло в Донецкой Народной Республике — более 3308 квадратных километров.

Министерство также представило актуальную схему территорий, освобожденных в зоне специальной военной спецоперации на 24 сентября 2025 года. На ней видно, что наибольших успехов российским войскам удалось достичь в ДНР.