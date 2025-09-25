Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:05

Опубликована карта со всеми освобожденными территориями в зоне СВО

Минобороны опубликовало карту со всеми освобожденными территориями к 24 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ представило актуальную схему освобожденных территорий в зоне специальной военной спецоперации на 24 сентября 2025 года. За все время СВО российские войска взяли более 4,7 квадратного километра и закрепились в 205 населенных пунктах.

Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров, — сказано в сообщении.

ВС РФ освободили свыше 3308 квадратных километров территории в ДНР и более 205 — в ЛНР. Российская армия также освободила свыше 542 квадратных километров в Харьковской области и более 261 — в Запорожской. Кроме того, освобождено свыше 223 квадратных километров в Сумской области и более 175 — в Днепропетровской.

Ранее российские военные ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины и ликвидировали два самолета Як-52. Там находилось около десятка летательных аппаратов А-22, они также были уничтожены. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.

Минобороны
карты
СВО
ЛНР
ДНР
Херсонская область
Запорожская область
ВС РФ
