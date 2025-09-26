Катастрофа в Смоленской области может стать масштабнее Огонь от цистерн в Смоленской области может перекинуться на вагоны с лесом

Пожарные не исключают, что пламя от горящего в Смоленской области поезда может перейти на соседние вагоны с пиломатериалами, сообщили ТАСС в оперативных службах. В настоящее время спасатели бросили свои силы на то, чтобы исключить распространение огня.

Огонь от горящих цистерн с ГСМ угрожает вагонам с пиломатериалами. Пожарные проливают их водой, чтобы не допустить переход огня, — сказал источник.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа. ДТП спровоцировал водитель грузовой машины — он выехал на пути перед приближающимся составом. Судьба водителя неизвестна. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Сети появилось видео с места трагедии. На кадрах запечатлен черный дым, поднимающийся высоко в небо, его видно за десятки километров.