«Это было близко»: рядом с Землей пролетел астероид семейства Атен Двухметровый астероид 2025 SU4 пролетел рядом с Землей на высоте спутников

Двухметровый астероид 2025 SU4 пролетел 24 сентября совсем близко от Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. По ее данным, космическое тело, относящееся к семейству Атен, прошло на расстоянии чуть более 20 тысяч километров, на высоте которой расположены спутники GLONASS и GPS.

В лаборатории отметили, что астероид удалось обнаружить только за сутки до сближения с Землей. При этом угрозы для планеты он не представлял из-за своего небольшого размера.

Объект был классифицирован как принадлежащий к семейству Атен. По состоянию на настоящий момент к этой группе относится около 3000 небесных тел, из которых около 200 классифицированы как потенциально опасные астероиды, — добавили ученые.

