26 сентября 2025 в 11:40

«Это было близко»: рядом с Землей пролетел астероид семейства Атен

Двухметровый астероид 2025 SU4 пролетел рядом с Землей на высоте спутников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Двухметровый астероид 2025 SU4 пролетел 24 сентября совсем близко от Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. По ее данным, космическое тело, относящееся к семейству Атен, прошло на расстоянии чуть более 20 тысяч километров, на высоте которой расположены спутники GLONASS и GPS.

Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром два метра пролетел 24 сентября совсем близко от планеты, пройдя в 11:30 утра по московскому времени на расстоянии чуть более 20 тысяч километров — примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS, — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что астероид удалось обнаружить только за сутки до сближения с Землей. При этом угрозы для планеты он не представлял из-за своего небольшого размера.

Объект был классифицирован как принадлежащий к семейству Атен. По состоянию на настоящий момент к этой группе относится около 3000 небесных тел, из которых около 200 классифицированы как потенциально опасные астероиды, — добавили ученые.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла очередная значительная вспышка, ставшая второй за текущие сутки. Мощность вспышки соответствует классу М, что свидетельствует о продолжающемся периоде повышенной солнечной активности.

