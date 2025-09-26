Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 11:56

«Бросают на горе-операции»: Рогов о прозвище командования ВСУ

Рогов: командование ВСУ называют котловодцами из-за губительных решений

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Верховное командование ВСУ заслужило среди военных прозвище «котловодцы» из-за решений, приводящих к окружению украинских подразделений, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Киев относится к людям как к расходному материалу, которым можно жертвовать, чтобы удержаться у власти.

Верхушку ВСУ часто называют котловодцами, так как они регулярно бросают солдат на самоубийственные горе-операции, после чего те попадают в котлы, где их уничтожают, — сказал Рогов.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные взяли в огневой мешок город Северск. Он подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает резервы на этот участок фронта. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Ранее на Купянском направлении украинские бойцы предпочли сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Среди сдавшихся преобладают недавно мобилизованные граждане, которые были переброшены на этот участок фронта незадолго до взятия Купянска в полукольцо.

Владимир Рогов
ВСУ
котлы
СВО
