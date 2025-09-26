Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:00

Бывшему проректору РУДН избрали меру пресечения за мошенничество

Суд заключил под стражу экс-проректора РУДН Должикову по делу о мошенничестве

Анжела Должикова Анжела Должикова Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Анжелы Должиковой, бывшего проректора Российского университета дружбы народов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Защита пыталась добиться более мягкого наказания, однако суд отклонил их просьбу.

При этом для Должиковой уже применили запрет на определенные действия. Причины ужесточения меры содержания под стражу в суде не разъяснили.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК) Артем Носков отказался признавать вину по делу о мошенничестве. Предприятие является дочерней организацией «Облкоммунэнерго».

В Мурманской области сотрудников ОАО «РЖД» приговорили к лишению свободы на срок от 2,5 до 4 лет по делу о мошенничестве. Злоумышленники нанесли ущерб компании-перевозчику в размере более 4 млн рублей.

суды
университеты
проректоры
мошенничество
