26 сентября 2025 в 11:14

Белоруссия отменила ряд поездов в Россию

Белоруссия отменила четыре поезда в Россию из-за ДТП в Смоленской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия отменила четыре поезда в Россию из-за происшествия на переезде перегона Рудня — Голынки в Смоленской области, сообщает агентство БелТА со ссылкой на Белорусскую железную дорогу. На данный момент изменения коснулись только расписания на 26 сентября.

Речь идет об отмене поездов из Смоленска в Заольшу с отправлением в 08:34 и 17:15. Также были отозваны рейсы из Заольши в Смоленск с прибытием в 11:17 и 20:04.

Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО «РЖД» в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги, — добавили в БЖД.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа. ДТП спровоцировал водитель грузовой машины — он выехал на пути перед приближающимся составом. Судьба водителя неизвестна. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Россия
Белоруссия
поезда
ДТП
пожары
