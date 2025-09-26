В СК сообщили новые подробности о смертельной ж/д аварии в Приамурье СК: третий рабочий скончался после крушения поезда в Амурской области

Третий рабочий скончался в больнице после тяжелого происшествия на железной дороге в Амурской области, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Таким образом, число погибших в результате схода укладочного поезда достигло трех человек.

Инцидент произошел 19 сентября 2025 года на перегоне Беленькая — Путевой Пост 139-й км в Тындинском районе. По предварительным данным, укладочный поезд сошел с рельсов на участке с демонтированным полотном и столкнулся с бульдозером. На момент происшествия на платформах состава и укладочном кране находились 14 рабочих.

В результате происшествия один работник скончался на месте, а двое позже умерли в медицинском учреждении. Остальные 11 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствием предъявлено обвинение заместителю начальника путевой машинной станции по ремонту пути. В рамках расследования был проведен комплекс мероприятий, включая судебные экспертизы, обыски и изъятие документации. Также были допрошены свидетели и потерпевшие.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. Расследование трагедии на железной дороге находится на контроле у транспортных следователей.

