26 сентября 2025 в 11:33

В СК сообщили новые подробности о смертельной ж/д аварии в Приамурье

СК: третий рабочий скончался после крушения поезда в Амурской области

Фото: t.me/vm_sut

Третий рабочий скончался в больнице после тяжелого происшествия на железной дороге в Амурской области, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Таким образом, число погибших в результате схода укладочного поезда достигло трех человек.

Инцидент произошел 19 сентября 2025 года на перегоне Беленькая — Путевой Пост 139-й км в Тындинском районе. По предварительным данным, укладочный поезд сошел с рельсов на участке с демонтированным полотном и столкнулся с бульдозером. На момент происшествия на платформах состава и укладочном кране находились 14 рабочих.

В результате происшествия один работник скончался на месте, а двое позже умерли в медицинском учреждении. Остальные 11 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствием предъявлено обвинение заместителю начальника путевой машинной станции по ремонту пути. В рамках расследования был проведен комплекс мероприятий, включая судебные экспертизы, обыски и изъятие документации. Также были допрошены свидетели и потерпевшие.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. Расследование трагедии на железной дороге находится на контроле у транспортных следователей.

Ранее сообщалось, что был арестован водитель затонувшего в Забайкалье вездехода. Машина с геологами упала в озеро в Каларском районе из-за отказа тормозов. В ней находилось девять человек, из которых четверо смогли выбраться, пятеро погибли.

Россия
Амурская область
аварии
поезда
смерти
