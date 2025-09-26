Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:16

Маршрут движения двух поездов изменили из-за взрыва в Псковской области

Фото: Транспортная прокуратура РФ/РИА Новости

После взрыва на железнодорожных путях у станции Плюсса два поезда изменили маршрут, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги. Составы Псков — Санкт-Петербург и Петербург — Псков временно направлены через станцию Батецкая.

26 сентября 2025 года на Октябрьской железной дороге по техническим причинам следующие пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая: № 810 «Ласточка» сообщением Псков — Санкт-Петербург, № 809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв на путях. По словам губернатора Михаила Ведерникова, никто в результате происшествия не пострадал.

Позже мощный пожар произошел в Смоленской области после столкновения грузового поезда и фуры. На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлен черный дым, поднимающийся высоко в небо, его видно за десятки километров. На месте работают экстренные службы — спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Машинист и его помощник с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. Движение поездов на участке приостановлено.

поезда
Ласточка
взрывы
Псковская область
