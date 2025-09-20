Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали

Водитель затонувшего в Забайкалье вездехода, в котором погибли пять человек, арестован, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Там уточнили, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.

Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу, — указали в суде.

Ранее вездеход с геологами упал в озеро Каларского района Забайкальского края, транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов. В машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться. Известно, что вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех».

