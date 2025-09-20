«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 06:24

Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель затонувшего в Забайкалье вездехода, в котором погибли пять человек, арестован, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Там уточнили, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.

Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу, — указали в суде.

Ранее вездеход с геологами упал в озеро Каларского района Забайкальского края, транспортное средство утонуло при спуске с горы на фоне отказа тормозов. В машине ехали девять человек, из которых четверо смогли выбраться. Известно, что вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех».

До этого стало известно, что заслуженный врач РСФСР, советский и российский патоморфолог Борис Ариэль мог утонуть в озере под Санкт-Петербургом. Тело профессора было обнаружено в 40 метрах от берега. Предварительно, погибший не пришел домой после прогулки.

Забайкалье
вездеходы
погибшие
суды
