Киркоров протянул руку помощи бывшей домработнице Пугачевой

Артист Филипп Киркоров заявил, что помог бывшей домработнице певицы Аллы Пугачевой Людмиле Дородновой не остаться без крыши над головой, передает Super.ru. Он рассказал, что его адвокаты вовремя приняли меры, чтобы женщина не лишилась квартиры из-за действий мошенников.

Ну как же, я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провел почти 40 лет вместе. Она стала жертвой мошенников, Людмила Ивановна наша чуть не осталась без квартиры, но мы вовремя подключились: адвокаты, моя компания, и как-то спасли её от беды, — поделился Киркоров.

Ранее 85-летняя бывшая домработница Пугачевой сообщила, что, скорее всего, лишилась своей однокомнатной квартиры в Марьино. Женщина уверяет, что всегда следила за жильем и не пускала посторонних, а коммунальные службы посещали ее только по необходимости. Она рассказала, что пришла в жилконтору, чтобы оплатить коммунальные услуги, однако там ей сообщили, что квартира за ней уже не числится. По словам Дородновой, ей не раскрыли, кто сейчас является собственником.