«Надо выиграть время»: стало известно, кто все еще верит в победу Украины Политолог Блохин: часть Запада верит, что краха Украины можно избежать

Часть политиков Запада продолжает верить в то, что еще возможно избежать поражения Украины в конфликте с Россией, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, эта группа конкурирует с другой, которая, напротив, прогнозирует крах украинской государственности на фоне раскола в западном лагере.

В странах Запада есть две группы. Первая считает, что краха Украины можно избежать в одном случае — если западный мир консолидируется и поддержка Украины будет идти по полной программе. Другие считают, что этот крах и произойдет из-за того, что Запад расколот и помощь ограничена. Эти два лагеря между собой еще и конкурируют, потому что первая группа — это представители либерально-демократического лагеря, а другая — представители администрации президента США Дональда Трампа, то есть реалисты, — пояснил Блохин.

Он отметил, что противостояние этих групп усугубляется нестабильной позицией администрации главы Белого дома и пробуксовкой переговорного процесса. По мнению политолога, ключевым фактором является вопрос времени, а текущая стратегия Киева направлена на то, чтобы переждать нынешний период.

Понятно, что шараханья Трампа, постоянные заявления — то одни, то другие, пробуксовка переговорного процесса — тоже играют на руку лагерю на Западе, который считает, что крах Украины произойдет. Это уже вопрос времени, потому что это не может долго продолжаться. Задача Киева в том, чтобы пересидеть этот момент, пока Трамп у власти, и дождаться прихода традиционных либерально-демократических элит. Им надо выиграть время, — подытожил Блохин.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины. Он указал на невозможность изменения ситуации на поле боя.