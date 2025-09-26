Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 11:51

«Надо выиграть время»: стало известно, кто все еще верит в победу Украины

Политолог Блохин: часть Запада верит, что краха Украины можно избежать

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Часть политиков Запада продолжает верить в то, что еще возможно избежать поражения Украины в конфликте с Россией, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, эта группа конкурирует с другой, которая, напротив, прогнозирует крах украинской государственности на фоне раскола в западном лагере.

В странах Запада есть две группы. Первая считает, что краха Украины можно избежать в одном случае — если западный мир консолидируется и поддержка Украины будет идти по полной программе. Другие считают, что этот крах и произойдет из-за того, что Запад расколот и помощь ограничена. Эти два лагеря между собой еще и конкурируют, потому что первая группа — это представители либерально-демократического лагеря, а другая — представители администрации президента США Дональда Трампа, то есть реалисты, — пояснил Блохин.

Он отметил, что противостояние этих групп усугубляется нестабильной позицией администрации главы Белого дома и пробуксовкой переговорного процесса. По мнению политолога, ключевым фактором является вопрос времени, а текущая стратегия Киева направлена на то, чтобы переждать нынешний период.

Понятно, что шараханья Трампа, постоянные заявления — то одни, то другие, пробуксовка переговорного процесса — тоже играют на руку лагерю на Западе, который считает, что крах Украины произойдет. Это уже вопрос времени, потому что это не может долго продолжаться. Задача Киева в том, чтобы пересидеть этот момент, пока Трамп у власти, и дождаться прихода традиционных либерально-демократических элит. Им надо выиграть время, — подытожил Блохин.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трампу следует разработать план действий на случай возможного падения Украины. Он указал на невозможность изменения ситуации на поле боя.

Украина
Запад
США
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.