ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 79,5%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 79,5%, согласно последнему опросу ВЦИОМа, проведенному с 15 по 21 сентября. Исследование показало рост показателей по сравнению с предыдущим периодом. Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса (плюс 0,1 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,4 п. п. и составляет 76,3%, — говорится в материалах.

Также, согласно опросу, деятельность правительства РФ одобряют 50% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 50,9% респондентов. Доверие к премьер-министру составило 60,6%.

Среди лидеров парламентских партий наибольший уровень доверия показали Геннадий Зюганов (33,9%) и Сергей Миронов (31%). Поддержка «Единой России» составила 34,8%, что является наивысшим показателем среди политических партий.

Ранее стало известно, что более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.