ДТП с поездом и грузовиком под Смоленском привело к возбуждению дела

ДТП с поездом и грузовиком под Смоленском привело к возбуждению дела

ДТП с поездом и грузовиком под Смоленском привело к возбуждению дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале. По данным ведомства, водитель фуры погиб.

Западным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту столкновения фуры с грузовым поездом в Смоленской области, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа. ДТП спровоцировал водитель грузовой машины — он выехал на пути перед приближающимся составом. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Позднее пожарные сообщили, что пламя от горящего в Смоленской области поезда может перейти на соседние вагоны с пиломатериалами. В настоящее время спасатели бросили свои силы на то, чтобы исключить распространение огня.

Кроме того, в Сети появилось видео с места трагедии. На кадрах запечатлен черный дым, поднимающийся высоко в небо, его видно за десятки километров.