Росфинмониторинг зафиксировал новую схему обналичивания через дропперов Росфинмониторинг: дропперы применяют схему с доверенностями для открытия счетов

Дропперы стали активно использовать нотариальные доверенности для дистанционного открытия банковских счетов, заявила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме. По ее словам, которые передает ТАСС, эта новая схема позволяет злоумышленникам получать банковские карты для дальнейшего транзита и обналичивания незаконных средств.

Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель — транзит и в конечном счете обналичивание, — сказала Бобрышева.

Представитель ведомства уточнила, что общий объем подобных операций уже достиг примерно 10 млрд рублей. При этом Бобрышева отметила положительную динамику в снижении средней суммы одной дропперской операции, что свидетельствует об улучшении работы банков по выявлению подобных мошеннических действий.

Особую тревогу специалистов вызывает активное вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних начиная с 14-летнего возраста. В Росфинмониторинге подчеркивают важность персонализированного подхода к этой категории лиц, поскольку неверные действия могут привести к их переходу в теневой или криминальный сектор экономики.

Ранее стало известно, что Центробанк России поддерживает предложение ввести ограничение по количеству банковских карт. Тогда речь шла о 10 картах на одного человека. Зампредседателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что эти изменения станут эффективным инструментом в борьбе с дропперами.