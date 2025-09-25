Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:40

Водитель премиального Mercedes пытался похитить школьницу

В Ленобласти задержали водителя Mercedes после попытки похитить школьницу

В Лодейном Поле Ленинградской области задержан водитель премиального минивэна Mercedes, который пытался похитить 16-летнюю школьницу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел около 15:00 на Октябрьском проспекте, недалеко от учебного заведения. Подозреваемый был задержан через два часа на трассе под Санкт-Петербургом.

По данным источника, девушка возвращалась из школы домой, когда к ней подъехал черный минивэн, водитель которого пытался насильно усадить ее в машину. После непродолжительной борьбы школьнице удалось вырваться и убежать.

Задержанным оказался 37-летний мужчина, называющий себя блогером. В материале говорится, что автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, является служебным и принадлежит компании по вывозу мусора. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Ранее стало известно, что двое сотрудников полиции пойдут под суд за вымогательство денег у мигранта в Петербурге и похищение. При задержании злоумышленники устроили стрельбу с погоней, забрав с собой потерпевшего.

