НАТО напомнили о банальной истине после смены позиции по самолетам России Пушков посоветовал генсеку НАТО Рютте обдумывать каждое свое слово

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что генсеку НАТО Марку Рютте, передумавшему сбивать российские самолеты, следует сначала думать, а потом делать заявления. В своем Telegram-канале сенатор прокомментировал изменение позиции Альянса, который решил «поумерить риторику» после первоначальных угроз.

Всегда лучше сначала подумать, а затем говорить. Это банальная истина. Во многих западных столицах, однако, давно уже придерживаются обратной, очень опасной логики, — написал он.

Политик подчеркнул, что страны НАТО «и так уже по уши завязли» в украинском конфликте. По его словам, Запад часто сначала делает громкие заявления и лишь потом задумывается об их последствиях.

Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что Североатлантический альянс спровоцирует войну, если собьет российский самолет. Дипломат напомнил, что достаточно много самолетов случайно или намеренно нарушают воздушное пространство России и их никто не сбивает. Он также отметил, что Европа не предоставила «ничего материального», доказывающего причастность Москвы к инцидентам с беспилотниками.