Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:10

НАТО напомнили о банальной истине после смены позиции по самолетам России

Пушков посоветовал генсеку НАТО Рютте обдумывать каждое свое слово

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что генсеку НАТО Марку Рютте, передумавшему сбивать российские самолеты, следует сначала думать, а потом делать заявления. В своем Telegram-канале сенатор прокомментировал изменение позиции Альянса, который решил «поумерить риторику» после первоначальных угроз.

Всегда лучше сначала подумать, а затем говорить. Это банальная истина. Во многих западных столицах, однако, давно уже придерживаются обратной, очень опасной логики, — написал он.

Политик подчеркнул, что страны НАТО «и так уже по уши завязли» в украинском конфликте. По его словам, Запад часто сначала делает громкие заявления и лишь потом задумывается об их последствиях.

Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что Североатлантический альянс спровоцирует войну, если собьет российский самолет. Дипломат напомнил, что достаточно много самолетов случайно или намеренно нарушают воздушное пространство России и их никто не сбивает. Он также отметил, что Европа не предоставила «ничего материального», доказывающего причастность Москвы к инцидентам с беспилотниками.

Марк Рютте
самолеты
Россия
Алексей Пушков
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.