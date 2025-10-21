«В центре внимания»: в Кремле рассказали об отношении к учениям НАТО

«В центре внимания»: в Кремле рассказали об отношении к учениям НАТО Песков: учения НАТО всегда находятся в центре внимания российских военных

Российские военные всегда наблюдают за учениями стран НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва тщательно анализирует замыслы и маневры, а затем принимает соответствующие меры.

Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных, они внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений, — сказал Песков.

Ранее военные учения НАТО Dacian Fall 2025 начались в Румынии и Болгарии. В них, помимо упомянутых стран, участвуют еще восемь государств Альянса: Бельгия, Северная Македония, Франция, Испания, Италия, Польша, Португалия и Люксембург.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко сказал, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. Он добавил, что это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений.