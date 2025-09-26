Стало известно, какие товары точно подорожают из-за роста НДС до 22%

Рост НДС до 22% приведет к заметному подорожанию строительных материалов, заявил NEWS.ru генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. По словам строительного эксперта, наиболее сильно повышение налога ударит по розничным покупателям.

Для тех, кто работает с розницей, повышение НДС до 22% практически неизбежно приведет к росту цен. В стройматериалах это будет особенно заметно для конечного покупателя, который не может зачесть налог, как это делают компании на общей системе. Простая арифметика показывает: если ставка вырастает на два процентных пункта, то ценник для потребителя подрастает примерно на 1,7%. Снижение порога для упрощенки затронет тысячи малых компаний, — пояснил Васильев.

Он добавил, что аналогичное повышение НДС в 2019 году уже показало схожий инфляционный эффект. Эксперт подчеркнул, что предпринимателям следует заранее готовиться к корректировке бизнес-планов в условиях роста цен и усиления нагрузки на малых контрагентов.

С точки зрения макроэкономики эффект повышения НДС тоже очевиден. В 2019 году повышение ставки с 18% до 20% дало к инфляции около 0,7 процентного пункта. Экономисты предполагают, что сейчас ситуация будет схожей: кратковременный скачок цен в первые месяцы 2026 года, после чего рост замедлится. Но для стройматериалов и товаров длительного пользования такая ступенька всегда болезненна. Для предпринимателя в сфере стройматериалов итог выглядит так: цены на большинство позиций вырастут, нагрузка на малых контрагентов усилится, а планы закупок и продажи придется корректировать заранее, — резюмировал Васильев.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что малый бизнес может столкнуться с потерями в случае повышения НДС с 20% до 22% и перейти в теневую экономику. По его словам, предпринимателям придется искать способы искусственного занижения выручки.