26 сентября 2025 в 12:17

Мигранты в Уфе домогались 12-летних девочек под видом подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты попытались познакомиться со школьницами на детской площадке в Уфе, сообщает Telegram-канал «Башкирия Online». Когда девочки сообщили, что им 12 лет, в ответ мужчины назвали себя 16-летними подростками с бородой.

Мать одной из девочек уточнила, что на площадке школьницы ждали ее прихода. Мигранты предложили несовершеннолетним познакомиться, когда те были совершенно одни. При этом девочки прямо сообщили о своем возрасте. Мужчин задержали и доставили в отделение полиции, уточнили на канале.

Ранее в Рязанской области 45-летнего выходца из Средней Азии, осужденного за домогательства к детям, лишили паспорта России. По информации ведомства, мужчина признан виновным в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних: преступления были совершены в 2023 году против двух родственниц. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Случай домогательства также был зафиксирован в Перми, где мужчина-блогер начал приставать с каверзными вопросами об интимной жизни к местным школьницам. Как выяснилось, контент блогера ориентирован на взрослую аудиторию. Сам же он искал девушек, возраст которых преимущественно младше 18 лет.

Уфа
мигранты
приставания
школьницы
