26 сентября 2025 в 12:07

Названа предварительная причина массовых смертей от алкоголя в Ленобласти

Власти Ленобласти назвали причиной массовых смертей продажу алкоголя с рук

Причиной смертей после употребления алкоголя в Ленинградской области стало, предварительно, производство и торговля спиртными напитками с рук, заявили в пресс-службе правительства Ленобласти. Отмечается, что в ряде случаев лабораторно подтверждено наличие в контрафактной продукции метанола.

По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы, — сказано в сообщении.

Ранее в областной администрации сообщили, что в Сланцевском районе Ленобласти зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя в сентябре. Известно, что первой жертвой стал 54-летний Юрий, умерший спустя несколько часов после госпитализации. За ним — 69-летний Борис, скончавшийся дома. На следующий день от ядовитого алкоголя умерли еще пятеро, в числе пострадавших оказалась и жена продавца.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. По информации источников, в трубках аппарата скопился метиловый спирт. Он мог попасть в напиток, который стал опасным для употребления, уточнил канал.

