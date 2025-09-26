Раскрыт уровень доверия Путину в России

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 81% россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение». 82% респондентов считают, что он хорошо справляется с обязанностями главы государства.

О доверии Владимиру Путину заявил 81% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (82% — плюс 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — говорится в сообщении.

Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, главы кабмина Михаила Мишустина — 58% опрошенных. Уровень поддержки партии «Единая Россия» достиг 43%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 7%, «Справедливая Россия — За правду» — 3%, «Новые люди» — 4%.

Опрос проводился с 19 по 21 сентября. Всего было опрошено 1,5 тыс. россиян.

