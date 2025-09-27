Курица в кокосовой стружке: подходит даже для строгого ПП-рациона

Курица в кокосовой стружке — это диетическое блюдо, которое подходит даже для строгого ПП-рациона. Всего 120 ккал на 100 грамм! Вкус — это хрустящая кокосовая корочка снаружи и сочное мясо внутри, с нежными ореховыми нотками и легкой сладостью.

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, посолите, поперчите, перемешайте с одним яйцом. Обваляйте каждый кусочек в кокосовой стружке (50 г), выложите на противень с пергаментом. Запекайте 20-25 минут при 180°C без масла.

Секрет хруста — не переворачивать кусочки во время готовки. Подавайте с овощным салатом или гарниром по своему усмотрению — это блюдо докажет, что правильное питание может быть вкусным без ущерба для фигуры.

