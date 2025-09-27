Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:01

Курица в кокосовой стружке: подходит даже для строгого ПП-рациона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в кокосовой стружке — это диетическое блюдо, которое подходит даже для строгого ПП-рациона. Всего 120 ккал на 100 грамм! Вкус — это хрустящая кокосовая корочка снаружи и сочное мясо внутри, с нежными ореховыми нотками и легкой сладостью.

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, посолите, поперчите, перемешайте с одним яйцом. Обваляйте каждый кусочек в кокосовой стружке (50 г), выложите на противень с пергаментом. Запекайте 20-25 минут при 180°C без масла.

Секрет хруста — не переворачивать кусочки во время готовки. Подавайте с овощным салатом или гарниром по своему усмотрению — это блюдо докажет, что правильное питание может быть вкусным без ущерба для фигуры.

Ранее стало известно, как приготовить шашлык из курицы в духовке как на углях.

курица
рецепты
правильное питание
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.