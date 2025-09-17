Шашлык из курицы в духовке как на углях: готовим с чесночным соусом

Шашлык из курицы в духовке как на углях: готовим с чесночным соусом

Шашлык из курицы в духовке по этому рецепту получается точь-в-точь как на углях. Мясо благодаря маринаду получается нежным, с золотистой корочкой. От такой вкуснятины на ужин никто не откажется. Готовим с чесночным соусом!

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, замаринуйте на 1 час в смеси из 100 мл кефира, 2 ст. л. аджики, соли и перца. Наденьте мясо на шпажки, выложите на противень и запекайте 20–25 минут при 200 °C, переворачивая для равномерной прожарки. Для соуса измельчите 4 зубчика чеснока, смешайте с 150 г греческого йогурта, укропом и соком лимона.

Подавайте шашлык с соусом и овощами — это блюдо станет хитом любого ужина и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с капустой на одном противне в духовке: этот ужин экономит время и силы.