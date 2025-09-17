Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 19:15

Шашлык из курицы в духовке как на углях: готовим с чесночным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из курицы в духовке по этому рецепту получается точь-в-точь как на углях. Мясо благодаря маринаду получается нежным, с золотистой корочкой. От такой вкуснятины на ужин никто не откажется. Готовим с чесночным соусом!

Рецепт: нарежьте 500 г куриного филе кубиками, замаринуйте на 1 час в смеси из 100 мл кефира, 2 ст. л. аджики, соли и перца. Наденьте мясо на шпажки, выложите на противень и запекайте 20–25 минут при 200 °C, переворачивая для равномерной прожарки. Для соуса измельчите 4 зубчика чеснока, смешайте с 150 г греческого йогурта, укропом и соком лимона.

Подавайте шашлык с соусом и овощами — это блюдо станет хитом любого ужина и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с капустой на одном противне в духовке: этот ужин экономит время и силы.

шашлыки
курица
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.