Германия назовет парк в честь погибшей в горах олимпийской чемпионки Парк в Гармиш-Партенкирхене назовут в честь погибшей в горах Дальмайер

Парк в Гармиш-Партенкирхене назовут в честь двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в горах Пакистана, рассказала мэр немецкого города Элизабет Кох. По ее словам, которые приводит газета Bild, данное место является символом связи Дальмайер с родиной. Кох назвала такое решение ясным знаком от общины.

Тот факт, что мы назовем парк, в котором Лауру часто чествовали и который был символом ее связи с родиной, ее именем, — это ясный знак от нашей общины, — сказала мэр Гармиш-Партенкирхена.

Кох добавила, что у жителей и гостей города есть потребность выразить свою скорбь из-за гибели Дальмайер. При этом до сих пор парк остается безымянным. Назвать его в честь олимпийской чемпионки предложили сами горожане и семья спортсменки. В муниципальном совете Гармиш-Партенкирхена единогласно поддержали идею.

Ранее появилась информация, что тело Дальмайер не будут эвакуировать. Такое решение было принято группой экспертов после тщательного анализа обстановки на месте трагедии.