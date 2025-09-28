Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 09:55

Германия назовет парк в честь погибшей в горах олимпийской чемпионки

Парк в Гармиш-Партенкирхене назовут в честь погибшей в горах Дальмайер

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Парк в Гармиш-Партенкирхене назовут в честь двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в горах Пакистана, рассказала мэр немецкого города Элизабет Кох. По ее словам, которые приводит газета Bild, данное место является символом связи Дальмайер с родиной. Кох назвала такое решение ясным знаком от общины.

Тот факт, что мы назовем парк, в котором Лауру часто чествовали и который был символом ее связи с родиной, ее именем, — это ясный знак от нашей общины, — сказала мэр Гармиш-Партенкирхена.

Кох добавила, что у жителей и гостей города есть потребность выразить свою скорбь из-за гибели Дальмайер. При этом до сих пор парк остается безымянным. Назвать его в честь олимпийской чемпионки предложили сами горожане и семья спортсменки. В муниципальном совете Гармиш-Партенкирхена единогласно поддержали идею.

Ранее появилась информация, что тело Дальмайер не будут эвакуировать. Такое решение было принято группой экспертов после тщательного анализа обстановки на месте трагедии.

Германия
ФРГ
альпинисты
горы
погибшие
