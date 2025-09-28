Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 11:10

Санду назвала стоимость купленных голосов на выборах в Молдавии

Санду: голоса на выборах в Молдавии покупают за 400 леев

Майя Санду Майя Санду Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду выступила с обращением к гражданам после посещения избирательного участка, в котором сообщила о случаях продажи голосов. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она подчеркнула, что будущее страны должны определять свободные волеизъявления граждан.

Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Республика Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (2000 рублей, — NEWS.ru), ни за €400 (39 тыс. рублей, — NEWS.ru), — заявила политик.

Ранее президент Молдавии Майя сообщила о готовности Партии действия и солидарности к созданию коалиций с проевропейскими политическими силами в новом парламенте. По ее словам, только приверженцы европейских ценностей способны сформировать проевропейское большинство и гарантировать поступательное развитие государства.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к жителям Молдавии с призывом принять участие в выборах и проголосовать против внешнего управления и милитаризации, которая вовлекает страну в чужие военные конфликты. Она выразила убежденность в необходимости четко выразить отказ от рабской зависимости и бесконечных кредитных обязательств.

Майя Санду
выборы
политика
Молдавия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории
Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 сентября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.