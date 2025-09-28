Санду назвала стоимость купленных голосов на выборах в Молдавии Санду: голоса на выборах в Молдавии покупают за 400 леев

Президент Молдавии Майя Санду выступила с обращением к гражданам после посещения избирательного участка, в котором сообщила о случаях продажи голосов. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она подчеркнула, что будущее страны должны определять свободные волеизъявления граждан.

Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Республика Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (2000 рублей, — NEWS.ru), ни за €400 (39 тыс. рублей, — NEWS.ru), — заявила политик.

Ранее президент Молдавии Майя сообщила о готовности Партии действия и солидарности к созданию коалиций с проевропейскими политическими силами в новом парламенте. По ее словам, только приверженцы европейских ценностей способны сформировать проевропейское большинство и гарантировать поступательное развитие государства.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к жителям Молдавии с призывом принять участие в выборах и проголосовать против внешнего управления и милитаризации, которая вовлекает страну в чужие военные конфликты. Она выразила убежденность в необходимости четко выразить отказ от рабской зависимости и бесконечных кредитных обязательств.