28 сентября 2025 в 01:59

Высокая активность дронов над Германией вызвала тревогу властей

МВД ФРГ: угроза от дронов в Германии достигла высокого уровня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о повышении уровня угрозы безопасности в связи с якобы фиксацией случаев несанкционированного появления БПЛА на севере страны, передает издание Stern. В связи с этим он объявил о создании Центра защиты от беспилотников.

Угрозу, безусловно, можно классифицировать как высокую, — заявил Добриндт.

По информации немецкого министра, мониторинговые системы зафиксировали деятельность так называемых «роев дронов» — групп беспилотников, действующих скоординировано. Инциденты произошли в воздушном пространстве Шлезвиг-Гольштейна, где расположены стратегически важные объекты.

Ранее глава МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в ФРГ Сабина Зюттерлин-Вак сообщила о появлении нескольких беспилотников в небе региона. По ее словам, дроны могут быть использованы для шпионажа или диверсий. Она добавила, что местная полиция усиливает меры защиты от БПЛА, в том числе совместно с коллегами с северных территорий.

Кроме того, Добриндт заявил, что страна пока не способна полностью отражать атаки отдельных видов беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем противодействия БПЛА и отслеживания прогресса соответствующих технологий.

БПЛА
Германия
ФРГ
МВД
