Три российских аэропорта поставили полеты на паузу Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Калуге, Пензе и Самаре

Аэропорты Калуги, Пензы и Самары перестали обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он отметил, что это временные ограничения.

Калуга (Грабцево), Пенза, Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, сообщили местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда.

До этого выяснилось, что что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, временно прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

Также стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения.