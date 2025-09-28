В крупном украинском городе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщает украинский телеканал ТСН. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в городе звучит воздушная тревога.

Кроме того, сирены тревоги продолжают звучать еще в восьми областях Украины. Других подробностей происходящего журналисты не уточнили.

Также на территории Харькова зафиксирован новый взрывной инцидент. Событие произошло в условиях действующего режима воздушной тревоги. Взрыв стал 18-м по счету с вечера 23 сентября. Аналогичные инциденты происходили в городе с некоторой периодичностью — буквально раз в полчаса поступала информация о новых взрывах.

Ранее в подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошло около десяти взрывов, некоторые в районах военных объектов, об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. На территории населенного пункта работала украинская ПВО. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.