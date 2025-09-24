В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв

В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне гремящей воздушной тревоги

На территории Харькова зафиксирован новый взрывной инцидент. Событие произошло в условиях действующего режима воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное» в своем официальном Telegram-канале.

В Харькове было слышно взрыв, — лаконично указали авторы сообщения.

Данный взрыв стал 18-м по счету с вечера вторника. Аналогичные инциденты происходили в городе с некоторой периодичностью – буквально раз в полчаса поступала информация о новых взрывах.

В результате массированной атаки на Харьков на объектах противника начались пожары. Также фиксируется отключение света.

Ситуация в городе остается напряженной в связи с продолжающимися взрывными инцидентами. Местные власти и экстренные службы осуществляют мониторинг обстановки. Подробности о возможных последствиях и повреждениях в настоящее время уточняются.

