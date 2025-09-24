Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 03:10

В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв

Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне гремящей воздушной тревоги

Вид на Харьков Вид на Харьков Фото: IMAGO/Dmytro Nikolaienko/Global Look Press

На территории Харькова зафиксирован новый взрывной инцидент. Событие произошло в условиях действующего режима воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное» в своем официальном Telegram-канале.

В Харькове было слышно взрыв, — лаконично указали авторы сообщения.

Данный взрыв стал 18-м по счету с вечера вторника. Аналогичные инциденты происходили в городе с некоторой периодичностью – буквально раз в полчаса поступала информация о новых взрывах.

В результате массированной атаки на Харьков на объектах противника начались пожары. Также фиксируется отключение света.

Ситуация в городе остается напряженной в связи с продолжающимися взрывными инцидентами. Местные власти и экстренные службы осуществляют мониторинг обстановки. Подробности о возможных последствиях и повреждениях в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление.

взрывы
Харьков
воздушная тревога
сирены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях
В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв
Скрытый подтекст усмотрели в заявлениях Трампа по Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков
«Если хотите»: Зеленский рассказал, где готов встретиться с Путиным
Взрыв раздался в жилом доме под Самарой
В МИД РФ объяснили, когда Лавров встретится с Рубио
Зеленский оскандалился перед прессой в Нью-Йорке
Возросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Психолог объяснила, как реагировать на плохие оценки детей в школе
Евросоюз обвинили в демонизации России
Массированная атака на Харьков ночью 24 сентября: какие цели, что известно
«Как на рок-концерте»: SHAMAN рассказал о реакции граждан КНДР на его песни
США неожиданно отреагировали на антироссийское заявление Украины и ЕС
Госсекретарь США назвал повод для уничтожения самолетов РФ
Замужество в 61, конкуренция с Пугачевой, СВО: как живет Маша Распутина
Рубио объяснил, может ли Трамп ввести санкции против России
Трамп признался в разрушении иллюзий по вопросу Украины
Выступление Трампа в ООН назвали жестким и программным
Озвучена дата выхода сериала о Лиле Брик и Владимире Маяковском
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.