План «Ковер» накрыл небо над одним российским регионом

План «Ковер» ввели в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Краснодара обслужил более 10 тыс. человек за девять дней после открытия. В воздушной гавани уточнили, что каждый день в расписании появляются новые рейсы и направления.

До этого петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены.

Кроме того Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.