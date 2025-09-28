Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 01:27

План «Ковер» накрыл небо над одним российским регионом

Мельниченко: в Пензенской области введен план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План «Ковер» ввели в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Краснодара обслужил более 10 тыс. человек за девять дней после открытия. В воздушной гавани уточнили, что каждый день в расписании появляются новые рейсы и направления.

До этого петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены.

Кроме того Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.

Пензенская область
Олег Мельниченко
аэропорты
ограничения
