28 сентября 2025 в 02:03

Обозреватель Spectator назвал преимущества Москвы перед Лондоном

Обозреватель Spectator Делингпол восхитился Москвой

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозреватель в британском журнале Spectator Джеймс Делингпол восхитился безопасностью на улицах в России по сравнению с Великобританией. Он отметил, что в Москве развита инфраструктура, а уровень жизни людей очень высок.

Россия прекрасна. Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне <...>. Люди сдержанны, но вежливы, задумчивы и зачастую очень культурны, и, судя по суете в многочисленных отличных ресторанах на «Арбате» и «Большой Никитской», состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать, — написал Делингпол.

Он также назвал российское метро самым красивым в мире. Кроме того, журналиста впечатлили крытые рынки, где продают вкуснейшие органические продукты (от парного молока до свежей рыбы, от гранатов до лесных грибов).

Ранее отец миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск признался, что посетил Москву вопреки советам сына. Он подчеркнул, что российская столица произвела на него сильное впечатление. Иностранец назвал Москву «настоящей жемчужиной», «все чисто и аккуратно», а также абсолютно безопасно. Это «идеальный город», считает Эррол Маск.

До этого Эррол Маск заявил, что россияне весьма изобретательны и их вклад в мировые технологии очень высок. Бизнесмен, долгое время отработавший в технологической сфере инженером, отметил, что многие прорывные открытия были сделаны в России параллельно с западными.

